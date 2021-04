Novellara, catturato l’autore della sparatoria

NOVELLARA (Reggio Emilia) – E’ stato catturato dai carabinieri il responsabile del ferimento di un 36enne colpito a una gamba da colpi di pistola in un bar di Novellara. Il 35enne italiano, pregiudicato, è stato fermato dai militari nei pressi di Novellara e poi è stato accompagnato al comando della compagnia di Guastalla dove verrà interrogato dai militari e dal sostituto procuratore Piera Giannuso titolare delle indagini. L’uomo, dopo essere fuggito, si era spostato tra le province di Reggio Emilia Mantova.

Il 35enne, oggi verso le 14, era entrato nel bar Cristal di Novellara, in via Lelio Orsi, e aveva sparato diversi colpi di pistola contro l’ex titolare dell’esercizio, un albanese di 36 anni. Poi aveva preso a pugni la moglie, una 36enne che lavora lì come barista ed era fuggito. Il 35enne era fuggito su un fuoristrada scuro. I due feriti erano stati portati al pronto soccorso del Santa Maria Nuova. La donna è ferita lievemente e l’albanese non è in pericolo di vita.