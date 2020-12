Rec: “Reggio Sud, il vescovo rinunci all’intervento edilizio”

REGGIO EMILIA – Appare come un “lavarsene le mani” la replica del vicesindaco Pratissoli che, a proposito del progetto di urbanizzazione di 150mila metri quadrati di area verde cittadina, risponde che su quell’area gravano dei diritti acquisiti da Curia reggiana e dalla società Acquario. Se è vero che siamo in uno stato di emergenza climatica, come è stato proclamato a settembre 2019 dalla nostra neoeletta giunta, non possiamo nasconderci dietro giustificazioni come quelle fornite dall’assessore. L’emergenza è qui ed ora, non concede deroghe in vista di concessioni edilizie già accordate o della proprietà dei terreni.

È per questo che oltre il nostro ruolo di opposizione cerchiamo di interpretare l’interesse della cittadinanza tutta, chiedendo agli attori di questa vicenda delle azioni concrete, tempestive e coerenti con i propositi da essi stessi proclamati in più di un’occasione: in virtù delle parole di Papa Bergoglio nell’enciclica Laudato sii, dove sottolinea come la crisi ecologica sia “una conseguenza drammatica dell’attività incontrollata dell’essere umano” e che “attraverso uno sfruttamento sconsiderato della natura, egli rischia di distruggerla e di essere a sua volta vittima di siffatta degradazione” e dove il Papa stesso esorta a “correggere i modelli di crescita che sembrano incapaci di garantire il rispetto dell’ambiente”, chiediamo alla Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, proprietaria di oltre 1/3 dell’area di rinunciare a questa nuova edificazione su terreno vergine.

Inoltre, in virtù della proclamata “svolta green” perseguita dalla giunta in carica e a parole riconfermata solo qualche giorno fa con la presentazione del nuovo Pug da parte dell’assessore Pratissoli che indicava un chiaro Stop agli interventi edilizi fuori dal territorio urbanizzato e la rigenerazione urbana come unica opportunità per lo sviluppo della città, chiediamo al comune di Reggio Emilia di rinunciare alla costruzione del parcheggio scambiatore previsto e di rendersi disponibile ad acquisire il terreno in oggetto dagli attuali proprietari.

Non confidiamo nella sensibilità ambientale dell’immobiliare Campani, già in causa con il comune di Reggio Emilia per la decorrenza dei termini rispetto al piano residenziale del comparto ANS2-2b, attiguo al cantiere del nuovo Conad di via Luxemburg. Come REC ci impegneremo a formalizzare tali richieste a cui chiediamo altrettanto formali risposte. La “sfida ecologica”, come è stata recentemente chiamata da sindaco e vicesindaco, è da cogliere adesso, senza se e senza ma, ne va della nostra salute e vita.

Reggio Emilia in Comune