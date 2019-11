CORREGGIO (Reggio Emilia) – Oltre che a Rubiera e Scandiano ed Arceto, le piogge copiose di queste ore stanno creando problemi anche a Correggio. Qui il sindaco Ilenia Malavasi, su Facebook, informa che “siamo al lavoro da questa mattina per verificare la situazione della nostra viabilità a seguito delle piogge copiose di questa notte”.

Continua il primo cittadino: “Al momento abbiamo chiuso al traffico via per Reggio nell’intero tratto dalla rotonda ex Casale fino alla rotatoria Sun Garden, causa esondazione del canale Naviglio in alcuni punti. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando con noi per garantire a tutti una buona domenica, dalla protezione civile, ai carabinieri, alla polizia municipale, all’associazione Anc, ai nostri collaboratori”.