SCANDIANO (Reggio Emilia) – Le intense precipitazioni di queste ore stanno creando problemi anche nella zona di Scandiano e Arceto (oltre a Rubiera). Il sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti ci informa, tramite la sua pagina Facebook che a causa delle forti piogge di queste ore si sono verificati alcuni allagamenti in abitazioni tra Chiozza, in via Brolo Sotto, e Pratissolo, in via Agricola.

Anche il canile di Arceto è parzialmente allagato e via Franceschini è ancora chiusa. Il Tresinaro è piuttosto alto ma, dagli ultimi dati che abbiamo a disposizione, è ancora sotto controllo. Problemi si segnalano anche in via per Marmirolo, nel tratto che va dalla rotatoria al centro del paese di Cacciola.