La Ognibene su Fb: “Mi dimetto da consigliere per motivi professionali”

REGGIO EMILIA – “Il mio contributo al Movimento 5 Stelle è finito qualche giorno fa e auguro a tutti loro un proficuo lavoro”. Termina così un breve post in cui l’avvocato Rossella Ognibene spiega i motivi che l’hanno portata a dimettersi da consigliere comunale.

L’ex candidato sindaco pentastellato, arrivata terza dietro Salati e Vecchi, con oltre dodicimila preferenze, ha scritto: “Stamattina ho consegnato la dichiarazione di dimissioni da consigliere comunale (protocollo 128060) per ragioni che attengono agli obblighi deontologici connessi alla mia professione, obblighi che sono sopravvenuti solo pochi giorni fa”.

L’avvocato fa riferimento alla scelta di diventare difensore di Federica Anghinolfi, responsabile del servizio sociale integrato dell’Unione di Comuni della Val d’Enza, attualmente agli arresti domiciliari per falso in atto pubblico, abuso d’ufficio, violenza privata e lesioni personali gravissime a seguito dell’inchiesta sui presunti affidi illegali di bambini in val d’Enza.

Precisa la Ognibene: “In qualità di consigliere comunale avevo già presentato sei richieste di accesso agli atti e una mozione. Al Movimento 5 Stelle spetterà proseguire quanto iniziato da oltre 10 anni e lo farà al meglio, con i suoi attivisti, rappresentanti e portavoce ai quali va il mio ringraziamento”.

Ora si aprirà un ulteriore problema per i Cinque Stelle, perché il candidato destinato a succederle è quel Cristian Panarari, noto nel wrestling con il nome d’arte “Mistero”, che rischia l’espulsione dal Movimento per un post sessista pubblicato su Facebook relativo alla squadra femminile ai mondiali di calcio. La Spadoni, a suo tempo, aveva commentato: “Sto procedendo alla segnalazione nei confronti di Cristian Panarari. Per me e’ fuori dal Movimento 5 Stelle”.