Post sessista su mondiale donne scatena bufera a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – All’ex consigliere comunale di Reggio Emilia del M5s Cristian Panarari rischia di costare caro un post su Facebook con una foto e un commento ritenuto sessista sui mondiali di calcio femminili. “Forza azzurre, regalate ‘notti magiche’ agli italiani”, ha scritto Panarari, ex wrestler, che si e’ candidato anche alle ultime amministrative mancando la riconferma del seggio in sala del Tricolore.

A condannare il post e’ prima di tutti la vicepresidente della Camera, la reggiana Maria Edera Spadoni, che commenta: “Battute pessime, sessismo squallido, non merita neanche troppe righe. I piccoli uomini si rivelano in queste cose”. E ancora: “Sto procedendo alla segnalazione nei confronti di Cristian Panarari. Per me e’ fuori dal Movimento 5 Stelle”.

Anche Dario De Lucia, consigliere comunale del Pd, ha duramente condannato il post dell’ex collega in Consiglio comunale. Facendo notare che Panarari, nello scorso mandato, ha presentato “una mozione” e fatto “due interventi in aula”. Concludendo quindi: “Incapaci, fannulloni e sessisti”.