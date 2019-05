REGGIO EMILIA – “Le dichiarazioni di Salati sono poco rispettose nei confronti della storia della nostra città. Dire che Reggio ha un sistema oppressivo e una modalità di voto non libera, significa andare oltre il politicamente scorretto”.

Il candidato sindaco del centrosinistra, Luca Vecchi, replica duramente al candidato del centrodestra che, in un’intervista a Reggio Sera, detto che non è stato “facile chiamare a raccolta i reggiani che vengono da 74 anni di oppressione” e ha aggiunto che Reggio è “una città che non è libera e non è democratica”. E aggiunge: “Lui un civico? E’ stato scelto dalle segreterie dei partiti come nella Prima Repubblica. Nessuno che conta in città lo sostiene e si è visto nelle urne. Abbia il coraggio di andare fino in fondo con la destra di Salvini”.