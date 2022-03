Tangenziale di Fogliano, il Comune migliora il progetto

REGGIO EMILIA – Nuovo passo in avanti per la tangenziale di Fogliano di Reggio Emilia, che la frazione cittadina attende da quasi 20 anni. Nei giorni scorsi infatti la giunta del Comune di Reggio ha approvato un “atto di indirizzo” sull’opera (in capo alla Provincia) che in primo luogo conferma tracciato e tempi di avvio dei lavori, previsti per l’inizio del 2023.

L’amministrazione comunale ha però ritenuto di inserire anche alcuni miglioramenti per consentire di sollevare il traffico di attraversamento dell’abitato di Fogliano in maniera ancora più efficace. Un passaggio quindi che “conferma la volontà politica di attuare il progetto della tangenziale e sancisce un ulteriore fondamentale passo per la sua realizzazione”, commentano il sindaco Luca Vecchi e l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Tria.