La Spadoni: “Evitate di fare quello che vedete in questa foto”

REGGIO EMILIA – “Evitate tutto quello che vedete in questa foto”. La pentastellata vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, interviene relativamente al party, prima di Natale, in cui sindaco, consiglieri comunali del Pd e assessori, al termine di un rinfresco, si sono messi a cantare Bella Ciao senza mascherina – “Evitate tutto quello che vedete in questa foto”. La pentastellata vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, interviene relativamente al party, prima di Natale, in cui sindaco, consiglieri comunali del Pd e assessori, al termine di un rinfresco,e rompendo le regole del distanziamento.

Scrive la Spadoni: “Da antifascista convinta trovo totalmente inopportuno il comportamento del sindaco di Reggio Emilia Vecchi e di assessori e consiglieri di maggioranza che hanno pensato di brindare insieme, in un locale chiuso, senza distanziamento ne’ mascherina, in un momento in cui si chiedono ai cittadini comportamenti rigorosi sul Covid. La politica deve dare l’esempio, per rispetto di chi soffre e sta lottando, per gli operatori sanitari della nostra sanità pubblica che sono allo stremo e di chi non ce l’ha fatta”.