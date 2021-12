Melato: “Vecchi e la giunta senza mascherine? Gliele compriamo noi”

REGGIO EMILIA -“Il comportamento di sindaco, giunta e consiglieri di maggioranza è del tutto fuori luogo rispetto alle decine di messaggi alla prudenza lanciati nelle settimane precedenti”.

Lo scrive Matteo Melato, capogruppo in Sala del Tricolore e referente provinciale della Lega, in cui chide spiegazioni a sindaco e giunta relativamente al video che li ritrae a cantare Bella Ciao senza mascherina che lo stesso Melato aveva postato sui social alla vigilia di Natale.

Scrive Melato: “Addirittura una ordinanza del sindaco Vecchi aveva imposto la mascherina all’aperto ben prima dell’ultimo decreto. Gli inviti al rispetto delle regole basilari, per arginare la diffusione del covid, evidentemente non valgono per un sindaco e una giunta che hanno deciso di cantare “Bella Ciao” senza alcuna mascherina o distanziamento. ‘Una leggerezza’, hanno dichiarato gli esponenti della maggioranza, una toppa che è stata peggio del buco visto che ai giorni nostri una leggerezza può costare molto caro”.

Continua il capogruppo della Lega: “Un gesto che sa di presa in giro anche verso le migliaia di donne e uomini della sanità che da mesi e mesi stanno combattendo nei reparti con turni estenuanti e vedono l’assessore Marchi abbracciare senza mascherina un suo consigliere, per non parlare di ristoratori e baristi che possono ammirare l’assessore Sidoli senza alcuna protezione”.

E conclude: “Se i componenti della maggioranza hanno terminato la loro scorta di mascherine siamo disponibili a portargliele. Chi amministra deve dare il buon esempio sempre e in questo caso sindaco e giunta non l’hanno fatto. Chiedano scusa e rispettino le norme in vigore da anni ormai”.