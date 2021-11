Lavoro, pronto il primo point dedicato ai rider

REGGIO EMILIA – E’ pronto ad aprire i battenti il primo “rider point” di Reggio Emilia, previsto dall’accordo tra Comune e Cgil, Cisl e Uil dopo le proteste dei mesi scorsi dei ciclofattorini. Nello spazio, situato nella zona stazione, saranno attivati una serie di servizi per i lavoratori che potranno ricaricare il telefono, riparare la bici, andare in bagno e acquistare acqua, snack e caffè a prezzi calmierati. Il rider point sarà aperto mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì, sabato e domenica dalle 19 alle 23. Per ogni rider che accede allo spazio è previsto un bonus del valore di cinque euro per l’acquisto di bibite e vivande e una convenzione con l’officina “Bici Box” di via Turri.

