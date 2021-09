Auto contro albero: incidente mortale a Baiso

BAISO (Reggio Emilia) – Incidente mortale, nella notte, in via Lucenta a Cà Buffagni di Baiso. Il conducente di una Fiat 500, un 45enne di Baiso, Giuliano Benassi, ha sbandato, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, ed è finito contro un albero. Ad accorgersi dell’incidente è stato un automobilista che passava che, verso le tre di notte, ha chiamato i soccorsi. Quando i sanitari inviati dal 118 sono arrivati sul posto la persona dentro l’auto era già morta. Sul posto i vigili del fuoco di Castelnovo Monti e i carabinieri. Sui fatti la Procura reggiana ha aperto un inchiesta. Benassi, di professione macellaio, era nato a Baiso, ma risiedeva a Casina.