Rissa tra stranieri in piazza dei Leoni: una denuncia

REGGIO EMILIA – Un uomo di 47 anni, originario dello Sri Lanka, è stato denunciato per lesioni aggravate a seguito della rissa che si è consumata tra due stranieri, la scorsa notte, in piazza dei Leoni, nel cuore della città. Il secondo uomo, in seguito alle ferite riportate, è stato accompagnato al pronto soccorso dove ha trascorso la notte.

Gli uomini delle Volanti erano giunti in piazza dei Leoni su segnalazione della sala operativa della questura. Sul posto avevano trovato la vittima, un 39enne nato in Sri Lanka, con precedenti di polizia per rissa e ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico, cosparso di sangue.

Il secondo uomo, poi denunciato, il 47enne, anch’egli originario dello Sri Lanka, invece, si era dato alla fuga, ma è stato raggiunto dagli agenti. L’uomo, identificato, ha ammesso di essere stato protagonista della lite ed stato accompagnato in Questura, dove è stata ricostruita la dinamica dei fatti. Il 47enne aveva colpito il connazionale al volto con una catena per bici provocandogli ferite al volto.