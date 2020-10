REGGIO EMILIA – Un centinaio di persone si sono radunate, per il secondo giorno consecutivo, in piazza Prampolini di fronte al municipio per protestare contro il Dpcm del governo. La manifestazione di oggi, a differenza di quella di ieri, non era stata organizzata da associazioni imprenditoriali, ma era di natura abbastanza spontanea. Le persone sono venute a manifestare in piazza grazie a un passaparola su WhatsApp (Foto e video Giuseppe Bucaria).

