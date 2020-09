Nasce il servizio Cna110 per l’intera filiera del superbonus

REGGIO EMILIA – Se da un lato il Superbonus 110% è un’incredibile opportunità di rilancio per imprese e privati che difficilmente potranno godere di un’agevolazione simile in futuro, dall’altro, districarsi tra le certificazioni e le tipologie di lavori ammessi rischia di vanificare gli sforzi e i benefici che si possono ottenere. Per questo motivo, Cna ha deciso di mettere in campo un team specializzato di professionisti tecnici e fiscali, con il compito di guidare l’utente nella moltitudine di procedure tecniche e burocratiche che occorrono per l’ottenimento del Superbonus.

Grazie alle competenze interne e a quelle delle sue imprese associate, infatti, l’Associazione si candida come partner affidabile nella gestione delle richieste, dallo studio di fattibilità fino all’asseverazione finale dei lavori svolti, riducendo così il numero di intermediari. Sul sito www.cnare.it è online la pagina del progetto CNA110 in cui, oltre a ricevere informazioni su come ottenere le agevolazioni al 110% delle spese sostenute per gli interventi detti “trainanti” di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole, è possibile lasciare i recapiti per una consulenza personalizzata.

“Pur consapevoli che la misura del Superbonus 110% è più complessa di quanto leggiamo da tempo sui media, Cna ha messo in campo le proprie competenze per sostenere le imprese del comparto edile ad affrontare questa sfida – sottolinea il presidente provinciale, Giorgio Lugli. Attraverso un pool di professionisti, oggi siamo in grado di fornire tutte le risposte che servono ai cittadini per usufruire di questa opportunità che ha anche un’importante valenza sociale perché sappiamo bene del bisogno di rigenerazione che ha gran parte del patrimonio edilizio del paese. Per questa ragione è importante che tante realtà, privati ed imprese, siano facilitate nell’accesso al Superbonus, facendo le cose a regola d’arte”.

Le attività svolte spaziano dalla consulenza fiscale alla consulenza finanziaria, passando dall’attività tecnica di progettazione, svolta da associati professionisti regolarmente abilitati. Tutti i servizi vengono erogati a privati, aziende o condomini.

Per informazioni: rif. Stefano Ricciardi e Sandro Sterpini, tel. 0522 3561 – email: cna110@cnare.it.