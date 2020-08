Bibbiano, il Pd di Cavriago: “Il M5S chieda scusa per abbrutimento dibattito pubblico”

BIBBIANO (Reggio Emilia) – Spiace leggere l’intervento di Cersosimo sulla richiesta di scuse avanzata dal Pd di Bibbiano. Spiace soprattutto perché dimostra un preoccupante vuoto di preparazione da chi ormai da anni fa politica e addirittura ambisce a ruoli rilevanti come dimostrato alle ultime elezioni regionali. Spiace che queste parole siano pronunciate da chi ha provato a costruire la propria visibilità politica sul dolore di una comunità intera.

Spiace almeno per due ragioni. L’impianto accusatorio non é la sentenza. Tutti vogliamo verità, lo abbiamo dichiarato più volte, e speriamo arrivi al più presto e senza ombre. Ma continuare a fare confusione, volutamente o no, tra accusa e sentenza significa non conoscere le basi del nostro sistema giudiziario e questo é il modo più barbaro che si può immaginare di calpestare la Costituzione e i principi fondamentali dello Stato di diritto.

La seconda ragione ha a che vedere con l’etica della politica. In guerra e in amore tutto é concesso? In politica no. In politica ci sono limiti che non devono essere superati. Le parole, i post ed i toni utilizzati ora come allora offendono una intera comunità politica. Offendono persone che coi fatti contestati non hanno niente a che vedere. É questo abbrutimento del dibattito pubblico, che tanto male fa al paese e alla politica, ciò di cui i 5stelle, anche Cersosimo, dovrebbero chiedere scusa.

Il segretario del circolo Pd di Cavriago, Matteo Franzoni