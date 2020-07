Foto 3 di 6











Le situazioni più critiche che il Comune ha segnalato sono in via Viazza, Bellini, Don Pellegrino d’Oglio , Matteotti, Fangaglia e in Piazza S.Celestino. “Al momento su via Viazza la Protezione Civile non ha utilizzato idrovore perché il deflusso si sta lentamente regolarizzando”, scrivevano attorno alle ore 10, aggiungendo però che “si è proceduto alla chiusura di Via Viazza al traffico veicolare esclusi i residenti per mantenere le condizioni di sicurezza”. Chiusa al traffico anche via D’Oglio fino all’incrocio con via Bellini sempre per un intervento della Protezione Civile.

IL METEO – Le previsioni sono positive, l’allarme meteo è rientrato con le temperature che sono scese. Oggi in pianura c’è la tendenza a una progressiva attenuazione della nuvolosità, sui rilievi la nuvolosità resta variabile. Da stasera sarà sereno ovunque, così come nel corso della giornata di domani.