Fermata Tav a Parma, Melato: “Chi ci sta lavorando è proprio il Pd”

REGGIO EMILIA – “Chi sta lavorando per avere una nuova stazione e fermate di Alta Velocità a Parma è proprio il Pd. Non a caso il sindaco Pizzarotti nelle ultime regionali ha appoggiato Bonaccini proprio per questo motivo”.

Lo dice il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Matteo Melato, che aggiunge: “Risulta alquanto pretestuoso e politicamente ridicolo l’attacco del sindaco Vecchi a Salvini. Se vuole far valere le proprie ragioni innanzitutto deve fare un mea culpa per la gestione del tutto dilettantesca di un’opera così importante e poi dovrebbe semplicemente chiamare i suoi colleghi di partito Bonaccini e De Micheli, veri protagonisti di questa scelta”.

Continua il consigliere della Lega: “Abbiamo sollevato più volte il tema Mediopadana all’interno dei luoghi istituzionali come il Consiglio Comunale e le Commissioni, per denunciare lo stato disastroso della nostra stazione sia in termini di infrastrutture che di progettualità strategiche. La maggioranza ha sempre fatto orecchie da mercante lodandosi delle proprie azioni e liquidando le nostre richieste con risposte superficiali. Quando chiedevamo che la stazione fosse il centro del rilancio della nostra città e un fulcro per attrarre investimenti dall’esterno, ci rispondevano che andava tutto bene e stavano già facendo quello che si doveva fare. Nel frattempo, le persone parcheggiano ancora in mezzo al fango, camminano dentro buche che sembrano piscine, ritrovavano la propria auto depredata, si trovano multe perchè costretti a parcheggiare in luoghi impensabili e per raggiungere il centro sono obbligati a far salti mortali in quanto non ci sono collegamenti”.

Conclude Melato: “Una gestione paragonabile all’ultima stazione di un paese di poche anime. Ora per nascondere tutta questa loro incapacità danno la colpa a Salvini se il Governo e la Regione, a guida Pd, vogliono implementare le fermate con una nuova stazione a Parma. E’ proprio questo il passaggio che volutamente non vogliono far emergere”.