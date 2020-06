Salvini: “Alta velocità a Reggio per Prodi, ora tocca a Parma”

REGGIO EMILIA – Tensione “ad alta velocita’” tra Reggio Emilia e Parma, per la proposta che si fa largo nella citta’ ducale di realizzare una fermata dei treni veloci a Baganzola, in prossimita’ del polo fieristico. Un progetto accarezzato fin dal 2016 per cui la giunta del sindaco Federico Pizzarotti ora preme sulla Regione per avviare uno studio di fattibilita’, dopo aver quantificato l’investimento necessario (80 milioni circa).

Ma un’operazione osteggiata a Reggio Emilia, dove la nuova infrastruttura parmigiana comporterebbe una “svalutazione” della stazione Mediopadana, inaugurata nel 2013 e ancora in fase di sviluppo per quanto riguarda la sosta e i servizi accessori. Dopo la deputata parmigiana Laura Cavandoli, a prendere posizione e’ il leader del Carroccio Matteo Salvini che dice: “Parma merita la fermata dell’alta velocita’ ferroviaria, che il centrosinistra decise di fare a Reggio Emilia per compiacere Romano Prodi”.

Alla Camera, informa Salvini, “la Lega ha presentato un emendamento al decreto Rilancio per passare dalle parole ai fatti: sul territorio anche il Pd, la Regione e il sindaco Pizzarotti si sono finalmente convinti. Ci aspettiamo che il Governo agisca di conseguenza”. A Reggio la questione arriva oggi in Consiglio comunale, dove la consigliera Cinzia Rubertelli (Alleanza civica) ha presentato un’interpellanza al vice sindaco Alex Pratissoli.

Si mantiene invece defilato Gianluca Vinci, deputato leghista ed ex segretario del Carroccio in Emilia, che sulla nuova fermata Tav a Parma, si limita a commentare: “Se cosi’ sara’ significa che la stazione di Reggio dimezzera’ i treni che vi si fermeranno, da 21 al giorno a 10-11, perche’ diventera’ alternativa a Parma”. Vinci ricorda che “sono serviti 100 milioni per realizzarla e passerebbe da eccellenza a cattedrale nel deserto in solo sette anni, un chiaro segno della decadenza dell’Emilia a guida Pd priva di programmazione”.

Inoltre, sostiene il parlamentare, “anche e le attivita’ appena aperte all’interno della Mediopadana con annesso il nuovo parcheggio finalmente in realizzazione non avranno probabilmente migliore fortuna”.

Sulla vicenda interviene anche il sindaco Luca Vecchi che scrive su Facebook: “Salvini è già in campagna elettorale e pensando alle prossime elezioni comunali a Parma propone una nuova fermata dell’Alta Velocità lì. Quando arriveranno le elezioni nelle altre città proporrà fermate anche a Modena, Piacenza e Lodi? C’è da scommetterci. Con questa brillante idea passeremo dall’Alta Velocità alla bassa velocità, dalla Freccia all’Intercity. C’è un intero Paese da far ripartire a cui servono proposte serie e concrete. Servono progetti di Area Vasta anche sulle infrastrutture, non banali competizioni campanilistiche”.