Coronavirus, Reggiana: stop agli allenamenti fino a lunedì

REGGIO EMILIA – La Reggiana comunica che fermerà gli allenamenti fino a lunedì (siamo a sei giorni di stop in tutto quindi, ndr) in attesa degli esiti clinici sugli accertamenti svolti che dovrebbero arrivare proprio nella giornata di lunedì. Viene intanto ufficializzato che il derby Reggiana-Modena si giocherà, ovviamente a porte chiuse, sabato 14 marzo al Città del Tricolore.

Lo stop è dovuto al fatto che un tesserato granata è entrato in contatto con una persona che è risultata positiva al Coronavirus. In seguito a questo contatto il tesserato è stato messo in quarantena per 14 giorni. La procedura prevede che se una persona in quarantena durante quel periodo manifesta sintomi particolari, deve essere sottoposta al tampone. Tuttavia è possibile che, per fare chiarezza, la società granata abbia chiesto di fare un tampone sul tesserato comunque. Questo spiegherebbe il motivo per cui la Reggiana si sta prendendo tempo fino a lunedì.

Dalla società non vogliono dire se il tesserato è un giocatore o meno, ma il fatto che abbiano stoppato gli allenamenti per sei giorni fa pensare che possa essere un calciatore. Nell’ambiente granata, ovviamente, c’è molta preoccupazione perché, se fosse un giocatore la persona in quarantena e se risultasse positivo al tampone, a questo punto tutta la squadra dovrebbe essere messa in quarantena.