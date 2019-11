Migliaia di sardine in piazza Prampolini

REGGIO EMILIA – Sono più di 3mila e 500, al momento, le persone che hanno affermato di voler partecipare, su Facebook, alla manifestazione del neonato movimento delle Sardine in programma domani alle 18.30 in piazza Prampolini. La manifestazione è stata indetta, sulla scorta delle altre iniziative in tutta Italia, per protestare contro le politiche della Lega e dell’ex Ministro dell’interno Matteo Salvini.

Alla manifestazione parteciperà anche Città Migrante che scrive: “Saremo in piazza il 23 novembre a Reggio Emilia non si Lega insieme a tante e tanti altri con questi contenuti perché le politiche messe in campo dal precedente governo sono tutt’ora in vigore. Abbiamo davvero bisogno di tanto coraggio, di molte e molti giovani reggiani (di nascita o di arrivo) , come queste affollate piazze di sardine hanno promosso per sconfiggere queste leggi che producono odio, razzismo, insicurezza, clandestinità, marginalità, morti in mare e torture nei centri in Libia e alimentare un nuovo dibattito e normative che promuovano accoglienza , confronto e nuove cittadinanze affinché i valori dell’antifascismo non siano solo memoria ma storia di un paese e di una città disposta ad uscire dal buio e dalla paura”.