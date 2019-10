Scandiano, folla ai funerali di Lucia Levrini

SCANDIANO (Reggio Emilia) – In duecento hanno partecipato oggi ai funerali di Lucia Levrini, detta Vanna, 57 anni, la maestra della scuola per l’infanzia Malaguzzi morta lunedì scorso per un malore pochi giorni prima del processo in cui era imputata per presunti maltrattamenti a nove bambini, rispetto ai quali lei si è sempre proclamata innocente. La cerimonia funebre si è svolta a Scandiano, paese dove la donna abitava, nella Chiesa grande dietro la Rocca, che era gremita.