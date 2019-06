Indagine su appalti e servizi comunali, le opposizioni: “Subito chiarezza”

REGGIO EMILIA – Sull’indagine relativa agli appalti e servizi del Comune, che vede 15 indagati, intervengono la Lega Nord e il M5S che chiedono “chiarezza e spiegazioni” su quanto accaduto.

Il deputato della Lega Nord, Gianluca Vinci, scrive: “Una attività d’indagine imponente che segue, di soli pochi mesi, un’altra indagine di 18 persone tra le quali dirigenti del Comune di Reggio che si erano avvalsi della facoltà di non rispondere proclamando la propria innocenza. Forse è ancora presto per trarre delle conclusioni ma per il buon nome dell’intero Comune occorre che qualche amministratore, anche se non indagato e nel rispetto del segreto istruttorio, rompa il silenzio e le solite inutili frasi di circostanza e chiarisca cosa è successo in questi precisi appalti ora resi noti”.

Aggiungono i Cinque stelle: “Il sindaco faccia chiarezza pubblica immediatamente ed esigiamo che venga quanto prima convocato il consiglio comunale di Reggio. Il primo atto che depositeremo sarà una interpellanza per comprendere quanto accaduto. La chiarezza deve precedere i vari incontri per la assegnazione di assessorati tra Pd e le liste alleate, perchè la città non può attendere fino ai primi di luglio per insediamento del nuovo consiglio. La città esige subito trasparenza”.