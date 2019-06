Lunedì i funerali di Matteo Paolini e Francesco Rossi

ALBINEA (Reggio Emilia) – I funerali di Matteo Paolini, il 30enne morto nel tragico incidente di venerdì scorso a Cervia, si svolgeranno lunedì alle 10,30 nella chiesa di San Gaetano ad Albinea. La salma sarà poi portata al cimitero di Borzano per la sepoltura.

Nell’incidente è morto anche lo scandianese Francesco Rossi, 26 anni. Le sue esequie si terranno nel pomeriggio di lunedì a Scandiano. Sono gravi, invece, le condizioni dell’altro scandianese Daniele Tagliani, 27 anni, che è ricoverato al Bufalini di Cesena. Il giovane, che è stato operato, è cosciente ed è stato informato di quello che è successo ai suoi amici.

Il mondo sportivo reggiano è in lutto per la tragedia. Il Centro sportivo italiano di Reggio ha emesso una nota nella quale “si stringe con vicinanza e affetto attorno alle loro famiglie e alle società sportive Vianese Calcio, Sporting Chiozza e Polisportiva Borzanese nelle quali i due ragazzi militavano e svolgevano il loro servizio come allenatori”.

In segno di lutto “le partite del Torneo della Montagna e le finali del Torneo scolastico in programma questo weekend osserveranno un minuto di silenzio; inoltre la partita Borzanese-Cerrè Sologno in programma per questa domenica. sarà rimandata a data da destinarsi”.