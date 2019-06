Schianto frontale a Cervia, due giovani reggiani morti: un terzo è in fin di vita

REGGIO EMILIA – Un 26enne, Francesco Rossi, di Scandiano, e un 30enne, Matteo Paolini, di Borzano di Albinea, sono morti sul colpo in un incidente che è avvenuto poco dopo la mezzanotte, sulla Statale 16 Adriatica a Cervia, tra l’uscita delle terme e la rotonda delle Saline, poco prima dell’hotel Infinity. Il terzo, un 27enne, Daniele Tagliani, di Scandiano, è in fin di vita (nella foto, da sinistra, Matteo Paolini, Francesco Rossi e Daniele Tagliani).

I tre viaggiavano a bordo di una “Ford Focus” station wagon sulla corsia sud: alla guida c’era il 30enne Paolini, al suo fianco il 27enne Tagliani e, nel sedile posteriore, il 26enne Rossi.

Secondo una prima ricostruzione il conducente della Ford Focus, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, scartando verso sinistra mentre stava arrivando il camion condotto da un 60enne marchigiano. L’autotrasportatore ha frenato, ma non è riuscito ad evitare lo scontro. L’impatto è stato molto violento e la Ford si è trasformata in un ammasso di lamiere. Nessuna conseguenza per lui. Sulla dinamica dell’incidente sta indagando la polizia municipale di Cervia.

Il giovane reggiano sopravvissuto è stato trasportato Trauma Center dell’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena ed è in gravissime condizioni. La strada è stata a lunga chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto i sanitari inviati dal 118 con due ambulanze e l’auto col medico a bordo, mentre i Vigili del Fuoco anche con un camion gru. Presenti anche gli addetti dell’Anas per la pulizia della carreggiata ed i carabinieri di Cervia per coordinare la viabilità.