REGGIO EMILIA – Un nigeriano di 28 anni, Augustin Odion Esene, in regola con il permesso di soggiorno, è stato arrestato martedì scorso in zona stazione. per detenzione ai fini di spaccio dalla polizia. Dopo una perquisizione domiciliare gli sono stati sequestrati 3,5 grammi di eroina (14 involucri) e 10,6 grammi di cocaina (14 involucri) e 1.300 euro in contanti.