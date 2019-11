REGGIO EMILIA – In novemila in piazza Prampolini a cantare “Bella Ciao” e l’inno di Mameli, secondo gli organizzatori e in seimila secondo la questura. In ogni caso, al di là dei numeri, la manifestazione di Reggio è stata un successo. La pioggia non ha fermato le sardine reggiane che oggi hanno affollato piazza Prampolini all’insegna dello slogan “Reggio Emilia non si Lega”. Il sindaco di Reggio, su Facebook, ha commentato, a margine di una manifestazione apartitica: “Ancora una volta Reggio Emilia ha scelto da che parte stare”.