REGGIO EMILIA – Mentre cresce l’attesa per “30 anni in un (nuovo) giorno”, l’evento live in data unica che si terrà il 19 giugno 2021 alla Rcf Arena di Reggio Emilia per celebrare i 30 anni della sua straordinaria carriera, il 10 settembre Luciano Ligabue sarà protagonista di una performance che sarà trasmessa su Rai 1, per presentare in anteprima live il suo nuovo singolo “La ragazza dei tuoi sogni”, in radio da venerdì 11 settembre. Non poteva che essere Ligabue il primo a calcare il palco di questo nuovo spazio creato ad hoc per la musica (con una capienza di oltre 100.000 spettatori e una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali) nell’area di Campovolo, un luogo molto caro all’artista.