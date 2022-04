REGGIO EMILIA – E’ un parcheggio di servizio per i pendolari della stazione con 33 posti auto (di cui sei per disabili) che si aggiungono ai 376 precedenti. Ma anche una vera e propria piazza attrezzata per lo sport – ci sono uno skate park e due campi da basket – e un punto di riferimento e di socialità per il quartiere di Santa Croce esterna. Si tratta di piazzale Europa a Reggio Emilia dove sono terminati i lavori del secondo stralcio che saranno inaugurati domenica con una festa nella zona. Gli interventi, su un’area di circa 26.000 metri quadrati, hanno previsto investimenti per 2,3 milioni derivanti dai bandi del Governo “Periferie” e “Piano nazionale città” e da risorse proprie di Stu Reggiane.