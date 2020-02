REGGIO EMILIA – Il progetto di riqualificazione di piazzale Europa consentirà di ricongiungere meglio l’area Nord a quella Sud della città. Un’ampia scalinata collegherà lo stesso sottopasso alla zona prospiciente il Capannone 15, alberi saranno piantati in questa zona a est del piazzale. La scalinata fungerà da “foyer” di ingresso al Capannone 15, destinato a sua volta a riqualificazione. Sull’asse ciclo-pedonale è prevista la realizzazione di un pergolato metallico per creare una zona d’ombra lungo il percorso. In prossimità degli spazi destinati all’attività sportiva, è prevista una struttura in cemento armato a vista, che funge da ulteriore pensilina e zona d’ombra. La zona cosiddetta playground si compone di due parti: campi da basket e lo skatepark.