REGGIO EMILIA – Incendio al deposito di Seta di via del Chionso, poco dopo le 21 di questa sera. Undici bus, parcheggiati uno vicino all’altro, alimentati a Gpl hanno preso fuoco e sono stati completamente distrutti dalle fiamme. Nella zona si sono sentite forti esplosioni. Sul posto sono arrivate una decina di squadre dei vigili del fuoco, anche da Modena. I pompieri sono riusciti a spegnere l’incendio verso le 23. La via è stata chiusa al traffico per un paio d’ore. Per fortuna non ci sono feriti. Al momento non si sanno le cause dell’incendio.