REGGIO EMILIA – In anticipo sulla tabella di marcia che ne prevedeva l’attivazione l’11 gennaio, e’ entrato oggi in funzione il nuovo centro unico per i vaccini anti-Covid di Reggio Emilia alle fiere. Nel capannone “C” di via Filangeri e’ stata allestita una tensostruttura con sei postazioni, presidiate da 15 operatori, in grado di effettuare circa 1.100 vaccini al giorno. A questo primo “blocco” se ne affiancheranno entro una decina di giorni altri due, con 12 nuove postazioni, per un massimo di 3.000 vaccinazioni giornaliere quando il centro funzionera’ a pieno regime (foto e video Giuseppe Bucaria).