REGGIO EMILIA – “Sono arrabbiato, sono nero, perché non dovevamo prender gol all’89’. Avevamo la partita in mano e non dovevamo riaprirla. L’ho detto ai miei”. Massimiliano Alvini, nonostante la bella vittoria della sua squadra contro il Fano è arrabbiato per quel calo di tensione che ha fatto prendere gol all’89’ ai granata (video Bucaria).