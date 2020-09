Viale Ramazzini, entro dicembre circoleranno le auto

REGGIO EMILIA – Il muro di Viale Ramazzini, per la gioia degli abitanti del quartiere sarà abbattuto presto, probabilmente in ottobre, ma la circolazione delle auto non potrà essere attiva fino a fine dicembre. Nella risistemazione di questa area è compresa anche via Gioia dove è stato realizzato un nuovo marciapiede pedonale e ciclablile con alberature. Nella zona saranno poi riqualificati i capannoni abbandonati presenti.

Tornando al muro il sottopassaggio pedonale sarà riqualificato con la sostituzione dei corpi illuminanti, i tinteggi dei muri e opere di street art nella parte interna del muro. Per quel che riguarda la riapertura del passaggio a livello, sono già state realizzate tutte le opere propedeutiche come i marciapiedi, mentre per quel che riguarda l’abbattimento del muro bisogna aspettare che vengano fatte opere complementari nell’area ferroviaria.

Manca infatti il collegamento elettronico e di segnalamento: un’opera complessa che coinvolge anche le Ferrovie dello Stato e che comporta il riassetto dei sistemi di collegamento elettronico. Entro l’anno, comunque, il passaggio a livello sarà riaperto.

Il muro oggi

