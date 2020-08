Marabù, si tornerà in pista: ecco come è oggi

REGGIO EMILIA – Dopo 20 anni c’è qualcuno che ha avuto l’idea di riaprire lo storico Marabù di villa Cella. L’imprenditore Claudio Campani, un nome nel settore della concessionarie auto, ha acquistato la struttura e il piazzale antistante alla discoteca in cui hanno ballato generazioni di reggiani e la prossima primavera partirà con la ristrutturazione. Si tornerà dunque a ballare al Marabù sotto la storica insegna che sarà ricreata esattamente come era una volta. Reggio Sera è entrata in quello che è rimasto dello storico locale e vi mostra le immagini di come è ridotto (Foto Bucaria)

Marabu

1 di 38