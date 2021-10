“Vox in bestia”, il bestiario poetico della Divina commedia

REGGIO EMILIA – Venerdì 29 ottobre, alle 20.30, al Teatro Cavallerizza, “Vox in bestia”, progetto di Laura Catrani, che omaggia il Poeta a partire dagli animali della Divina Commedia. Cerbero, il colubro, l’augello, la colomba, l’ape, l’agnello. Ma anche l’astor, i vermi e i botoli. La Commedia di Dante, tra le sue pieghe infinite, offre il dono di uno straordinario “bestiario poetico”: fantastico, irto di simboli, ma al tempo stesso reale.

Il progetto è partito sotto forma di 15 puntate ospitate da Radio Tre Rai ed ora è divenuto un concerto. “Da ciascuna delle tre cantiche emergono tre luoghi poetici in cui gli animali danteschi possiedono una forte carica simbolica – spiega Laura Catrani – E per ognuna delle cantiche ho chiesto a tre diversi compositori: Fabrizio de Rossi Re per l’Inferno, Matteo Franceschini per il Purgatorio e Alessandro Solbiati per il Paradiso, di scrivere sulle terzine dantesche musica per la mia sola voce, senza accompagnamento strumentale.

Ciascuno dei nove quadri è poi introdotto da una miniatura letteraria che racconta l’essenza simbolica di ciascun animale dantesco, composta per l’occasione da Tiziano Scarpa, una delle voci più originali della narrativa italiana contemporanea. Intrecciati al canto, gli animali danteschi prendono vita e forma anche attraverso le visionarie video animazioni di Gianluigi Toccafondo. Peppe Frana, liutista di grande sensibilità, darà suono alla musica del tempo di Dante utilizzando però, per questo concerto, la chitarra elettrica.