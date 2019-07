“Vogliamo tutto”, il ’68 va in scena a Casa Cervi

GATTATICO (Reggio Emilia) – Nuovo appuntamento questa sera a Casa Cervi per la 18esima edizione del Festival Teatrale di Resistenza, rassegna di teatro civile contemporaneo, ideata e promossa da Istituto Alcide Cervi insieme a Cooperativa Boorea. Alle 21.30 sarà presentato lo spettacolo in concorso “Vogliamo tutto!” di ErosAntEros, ideazione di Davide Sacco e Agata Tomsic, drammaturgia di Agata Tomsic, regia e music design di Davide Sacco, con Agata Tomsic, una produzione Tpe – Teatro Piemonte Europa, Polo del ‘900 in collaborazione con ErosAntEros.

“L’immaginazione al potere!”, “Non è che un inizio!”, “La bellezza è per strada!”: questi alcuni degli slogan che hanno invaso le strade delle città studentesche nel ’68, mentre una vera e propria rivoluzione invadeva tutti gli ambiti della società. Una rivoluzione ripercorsa dalla giovane militante in scena che, in abiti contemporanei, vuole trasmettere lo slancio e la dimensione collettiva delle lotte, creando un collegamento fra le testimonianze raccolte dai protagonisti del ‘68 e le interviste ai giovani attivi nei movimenti di oggi.