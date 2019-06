Viale IV Novembre torna lo Street food festival

REGGIO EMILIA – Fino a domenica, nel quartiere della stazione, in viale 4 Novembre, torna l’appuntamento con “Street food festival In food we truck”, la manifestazione itinerante dedicata al cibo di strada organizzata dall’associazione “In food we truck” in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, Confesercenti e Com.Re (il Consorzio operatori mercati).

Saranno in tutto 25 i truck fra camioncini d’epoca, apecar, bizzarri carretti, selezionati in tutta Italia. Oltre al miglior cibo di strada italiano, verrà riservata una proposta di alto livello gastronomico tramite la presenza di operatori emiliani, i quali proporranno alcune prelibatezze da mangiare in piedi, magari passeggiando, come tortelli d’erba, erbazzone, birra artigianale locale, lambrusco, malvasia, gnocco fritto, salumi e il nuovo gelato gusto “Reggio”.

L’apertura dei Truck Food dalle 10. Alle 12 iniziano i dj set, alle 15 si prosegue con divertenti show cooking fino alle 17.30; la sera spettacoli live e ospiti d’eccezione.