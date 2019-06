Un giro non solo di Jazz, riparte la rassegna estiva allo Spazio Gerra

REGGIO EMILIA – Parte giovedì 20 giugno 2016 “Un giro non solo di Jazz”, promosso da Spazio Gerra nell’ambito di Restate 2019, il cartellone di eventi per la stagione estiva organizzato da Comune di Reggio Emilia e Palazzo Magnani: la rassegna musicale estiva, realizzata nella cornice degli Orti di Santa Chiara, si ripropone al pubblico con un rinnovato calendario di proposte.

Le cinque serate ospiteranno altrettante esibizioni che incrociano diversi stili affini alla dimensione artistica Jazz. Da qui il nuovo titolo della rassegna, con l’aggiunta di un “non solo” che lascia comprendere l’intenzione degli organizzatori di rendere maggiormente varia la proposta.

Primo dei cinque appuntamenti musicali, giovedì 20 giugno,vede protagonista un tributo alla regina della canzone francese Edith Piaf. Ad eseguirlo sarà il trio composto da Clelia Cicero alla voce, Corrado Caruana alla chitarra e Athos Bassissi alla fisarmonica. Première étude sur Piaf è il titolo di uno spettacolo che da tempo vede impegnato il duo voce e chitarra, impreziosito in questa occasione dalla celebre fisarmonica di Bassissi.

“Un concerto intenso composto da una serie di brani molto diversi fra loro”, racconta la cantante Clelia Cicero “scelti istintivamente, per non venire meno al nostro intento liberatorio, e accompagnati dalla freschezza di arrangiamenti originali in stile swing manouche”. Alla fisarmonica un artista riconosciuto di questo strumento Athos Bassissi, il polistrumentista di origini reggiane, che si forma all’interno della tradizione musicale popolare perfezionandosi con Iller Pattaccini e Glauco Caminati, affermandosi poi per le sue sperimentazioni all’interno della musica francese e del tango.

I cinque appuntamenti della rassegna, da giovedì verranno introdotti dal gruppo degli Orti di Santa Chiara, che da diverso tempo lavora alla rivalorizzazione di uno degli spazi pubblici più suggestivi del centro storico. In sintonia con i generi e gli stili musicali di ogni spettacolo,il gruppo accompagnerà la prima parte della serata con piccole degustazioni e brevi accenni ai temi e alle specificità del giardino che ospita la rassegna. In occasione della serata su Edith Piaf di conseguenza il giardino si “vestirà alla francese”.

Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con l’associazione Controtempi di Parma. Funzionerà un servizio di bar ristorazione a cura del ristorante Il Pozzo.