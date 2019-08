The Substitutes, tributo a The Who alle piscine di Correggio

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Va verso la chiusura la rassegna estiva di gruppi dal vivo realizzata sul palco allestito al Pineapple, locale all’interno delle piscine comunali di Correggio in via Terracchini 1, con possibilità di cenare nella distesa estiva con grigliata e hambuger prenotando il tavolo al 335 691 3555.

Mercoledì 21 agosto sul palco saliranno The Substitutes, tributo a The Who, reduce da una serie di concerti che quest’estate li ha portati in giro per l’Italia a celebrare il cinquantennale del Festival di Woodstock, del quale The Who sono stati indiscussi protagonisti.