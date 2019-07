The Liberation Project, un omaggio a Mandela

REGGIO EMILIA – Torna a Reggio Emilia, Mundus, il festival dedicato alla musica di tutto il globo, giunto alla 24° edizione e organizzato da ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna in collaborazione con la Regione Emilia Romagna che attraverserà sei diversi comuni emiliani per arrivare in città con cinque concerti, organizzati (questi ultimi) dalla Fondazione Palazzo Magnani, insieme al Comune di Reggio Emilia.

Il secondo appuntamento è per giovedì 18 luglio alle 21,30, per festeggiare, con una vera e propria celebrazione, il Mandela day, grazie a un supergruppo “The Liberation Project”, che porterà in piazza Prampolini le musiche e le parole che hanno ispirato le lotte di liberazione in Italia, in Sudafrica, a Cuba e in India.

Un omaggio per ricordare la figura di Nelson Mandela grazie all’incontro di musicisti provenienti da tutto il mondo, in occasione del primo tour italiano di questo collettivo composto da 7 musicisti del Sud Africa a cui si aggiungono di volta in volta diversi artisti provenienti da vari paesi.

La band, che in Italia vede anche la straordinaria partecipazione di Phil Manzanera, N’faly Kouyate, Cisco Bellotti e Roberto Formignani, si pone l’obiettivo di portare in giro per il mondo il messaggio di libertà e armonia tra i popoli attraverso i canti che hanno ispirato le più importanti lotte di liberazione di Italia, Cuba e Sudafrica. Durante il live sarà presentato “Songs That Made Us Free”, il nuovo triplo disco, che è un’unione di musica rock e world, emotivo e pieno di grande musicalità.