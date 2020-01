Teatro Valli, tutto Vivaldi con l’Ensemble musicale il Pomo d’Oro

REGGIO EMILIA – E’ tutto dedicato a Vivaldi il programma del concerto che mercoledì 22 gennaio (ore 20.30) vedrà al Teatro Municipale Valli l’ensemble musicale Il Pomo d’Oro, con Federico Guglielmo, direttore e violinista, e la mezzosoprano statunitense Vivica Genaux. Lo stesso direttore, Federico Guglielmo, alle 19 incontrerà il pubblico della serata per una conversazione al Ridotto del Teatro, in cui fornirà alcune chiavi di lettura del concerto, caratterizzato da un’impaginazione di programma molto originale.

Infatti, non sono solo le celeberrime “Quattro Stagioni” a fare di Antonio Vivaldi uno degli autori di spicco del barocco musicale: da qui è partito Federico Guglielmo, per costruire un programma nel quale i quattro Concerti che compongono le “Stagioni” vivaldiane sono inframezzati da arie tratte da drammi musicali del “Prete rosso”, venuti alla luce negli anni della piena maturità. E la sinfonia “avanti l’opera” in do maggiore per archi e continuo “La Dorilla in Tempe” RV709, in apertura, completa il quadro di un concerto dall’inequivocabile passo drammaturgico e, idealmente, teatrale.

Fondato nel 2012, Il Pomo d’oro, che ha base a Zurigo ma è formato da specialisti di varia nazionalità annovera musicisti selezionati in ogni parte del mondo, accomunati dalla volontà di recuperare un’interpretazione storicamente informata eseguita su strumenti d’epoca. Il loro percorso artistico si sviluppa attraverso la riscoperta di capolavori compresi fra Barocco e Classicismo, e alle forme e stili propri di questo ampio periodo storico. Al gruppo s’affianca la splendida voce del mezzosoprano statunitense Vivica Genaux, interprete fine ed elegante di questo repertorio.