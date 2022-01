Teatro Valli, arriva la Mahler Chamber Orchestra

REGGIO EMILIA – Il primo concerto del 2022 della Fondazione I Teatri riporta mercoledì 12 gennaio, ore 20.30, sul palcoscenico del Teatro Municipale Valli la celebre e amata Mahler Chamber Orchestra, diretta da Daniele Gatti, che eseguirà le Sinfonie 1 e 3 di Schumann.

Questo concerto porta così a compimento l’esecuzione del ciclo integrale, acclamato dalla critica, delle Sinfonie di Schumann, che avviene dopo l’integrale delle sinfonie di Beethoven da parte della Mahler Chamber Orchestra, che vanta con i Teatri di Reggio Emilia una lunga e importante storia di progetti e collaborazioni.

Fino alla Prima sinfonia, ispirata a un poema sulla Primavera, Schumann era noto soprattutto per l’opera pianistica – ma, come disse sua moglie Clara, “le sue opere sono tutte orchestrali nel sentimento”. Composta in un periodo particolarmente felice della sua vita, come testimoniano la freschezza e spontaneità dell’invenzione, Schumann abbozzò la Prima in pochi giorni e completò la partitura in meno di un mese.

La Terza, che celebra l’amata terra renana, fu l’ultima a essere completata, se non a essere pubblicata (la Quarta è di nove anni precedente) e in essa Schumann rielabora l’eredità beethoveniana, facendo emergere la propria, originale forma di sinfonismo romantico. Salutata al suo debutto da un’accoglienza trionfale, è rimasta forse la più amata delle sinfonie schumanniane.