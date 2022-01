Teatro Asioli, Lella Costa è “La vedova di Socrate”

REGGIO EMILIA – Sabato 8 gennaio (ore 20.30) al Teatro Asioli di Correggio sarà in scena Lella Costa, protagonista di “La vedova Socrate” di Franca Valeri. Un passaggio di testimone tra due signore della scena e della comicità: Lella Costa ha raccolto l’invito di Franca Valeri, formulato poco prima della sua scomparsa, a interpretare uno dei suoi più celebri e acclamati testi.

Liberamente ispirato a La morte di Socrate di Dürrenmatt, il monologo è ambientato nella bottega di antiquariato di Santippe, la moglie del filosofo, dipinta dagli storici come una delle donne più insopportabili dell’antichità. “Mi incuriosiva l’idea di sfatare questa leggenda che Santippe fosse solo una specie di bisbetica – raccontava l’autrice –. Io ne faccio una moglie come tante, con una vita quotidiana piena di alti e bassi, una donna forte e intelligente che del marito vede anche i tanti difetti”.

Santippe può finalmente esprimersi su ciò che è stato il suo matrimonio e su quello che le hanno fatto passare gli amici di Socrate, da Aristofane ad Alcibiade: dei buoni a nulla, tra i quali primeggia Platone, l’allievo prediletto che si è appropriato di tutte le idee di Socrate trascrivendole nei suoi Dialoghi. Santippe non riesce a darsi pace e così lo riduce a uno sfruttatore di parole altrui e si mette in testa di chiedergli pure i diritti d’autore… Ne nasce un racconto ironico e acuminato, tanto che Santippe deciderà di scrivere lei stessa un dialogo, protagoniste solo donne. Si va avanti, anche perché “la morte di un marito è un così grande dolore che nessuna donna ci rinuncerebbe”.

Franca Valeri, scomparsa a 100 anni nel 2020, è stata protagonista di primo piano della cultura italiana degli ultimi 70 anni. Indimenticabile attrice di teatro, radio, cinema e televisione, e autrice di testi – come appunto La vedova Socrate – e di personaggi – come la Signora Cecioni o la Signorina Snob – che hanno fatto la storia dello spettacolo nazionale. Ha sempre sostenuto che “la comicità non è un dono di natura, è un lavoro del cervello”. Alcuni anni fa è stata ospite dell’Asioli con Non tutto è risolto, l’ultimo spettacolo da lei scritto e interpretato.

La stagione del Teatro Asioli è promossa e organizzata da Comune di Correggio ed ATER Fondazione, con il prezioso sostegno di PibiPlast, Spal, Snap-On, G.F., Dow, Andria, Stampotecnica.

