Streghe, eretici e tortelli al Mauriziano per San Giovanni

REGGIO EMILIA – Una notte di “streghe, eretici e tradizioni”. La si potrà vivere, accompagnata dagli immancabili tortelli, domenica al Parco del Mauriziano, nell’omonimo quartiere alla periferia est di Reggio, a fianco della via Emilia. L’evento, organizzato dai Musei Civici, prenderà il via alle 18 e sarà articolato in tre parti. La prima sarà dedicata ai bambini con narrazioni a cura della biblioteca di Ospizio mentre la terza è pensata per un pubblico adulti.

In modi diversi si potranno approfondire le usanze legate alla festa di San Giovanni e assistere ad una breve rappresentazione sulle streghe e sugli eretici reggiani dei secoli passati. Fra i due momenti non mancherà il cibo, con la classicissima tortellata con tortelli di erbette conditi con burro e salvia, preparati in questi giorni dai volontari del circolo Venezia. Inoltre, la Compagnia del Nocino di Fabbrico parlerà della ricetta del nocino. Per informazioni, 0522/553501.