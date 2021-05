Stanze/Rooms, la danza torna al Valli con Aterballetto

REGGIO EMILIA – Stanze \ Rooms è una performance site-specific itinerante che sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 maggio (ore 16 / 18 / 20) riporta la danza al Teatro Municipale Valli, dopo la lunga chiusura. Curiosamente, l’ultimo spettacolo di danza prima del lockdown era stato un altro lavoro di Aterballetto: il “Don Juan” di Johan Inger, presentato in anteprima il 6 ottobre 2020.

In Stanze / Rooms, il coreografo residente della Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto, Diego Tortelli, disegna su misura per gli spazi del Teatro Municipale Valli una creazione originale. Un omaggio ad un luogo speciale della città, un segnale di vitalità artistica in uno dei periodi più difficili vissuti dai cittadini e una riaffermazione dell’importanza centrale della collaborazione tra due delle maggiori istituzioni culturali italiane, I Teatri e la Fondazione Nazionale della Danza.

In Stanze \ Rooms, Tortelli parte dalle suggestioni del foyer, del palcoscenico e delle sale del Ridotto del Valli e immagina un percorso coreografico e musicale, che parte dall’opera Domus Aurea dell’artista visivo Massimo Uberti, scenografia per l’omonima prima creazione di Tortelli per Aterballetto, disegno luminoso di una casa ideale dentro il contesto di una Città Ideale. Gli spettatori entreranno in un’emozionante relazione – ma comunque sempre nel rispetto delle norme anticovid e dei distanziamenti – con i danzatori della compagnia e vivranno in maniera speciale spazi generalmente dedicati alla rappresentanza e alla convivialità.

La performance è composta da estratti di Domus Aurea, creazione del 2018 su musiche di Bach, e due prime assolute: il duo Another story, che racconta una nuova storia dell’abbraccio, e Preludio, coreografia per cinque danzatori sulla voce inconfondibile di Nick Cave.

Il percorso termina con LASCIA CH’IO…, poetica videoinstallazione realizzata durante il lockdown in coproduzione con la Fondazione I Teatri.

Il site-specific si svolgerà nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anticovid previste, con prenotazione obbligatoria su www.iteatri.re.it e alla biglietteria del Teatro Municipale Valli.