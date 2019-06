Spazio Gerra, arriva il Paranoid Jazz Project

REGGIO EMILIA – Questa sera, alle 21.30, cambiano le atmosfere agli Orti di Santa Chiara – Spazio Gerra. La seconda serata della rassegna musicale estiva “Un giro non solo di Jazz” propone il Ccm Electro Paranoid Jazz Project, un progetto che unisce la creatività dell’improvvisazione jazzistica al sound elettrico e psichedelico del Rock alternativo.

Il tutto plasmato da dilatazioni e arie ormai dimenticate, alternate a ritmi serrati, improvvisazione e interplay tipici del nu-jazz. Il trio, composto da Leonardo Caligiuri al piano, Stefano Carrara al basso e Michele Morari alla batteria propone una rivisitazione di brani tratti dalle band che hanno significato molto nella vita musicale dei tre componenti del progetto.

Si passa quindi da King Crimson, The Beatles, Pink Floyd, fino a Coldplay, The Police, etc. Un’ora e mezzo di musica che trasporta in tempi passati, per riportare alla luce le emozioni di una musica libera da schemi e pre-concetti, mantenendo comunque l’eleganza, l’equilibrio, e i risvolti tipici di un concerto di jazz.

Durante l’evento, realizzato in collaborazione con l’Associazione Controtempi di Parma, sarà attivo un servizio di ristorazione e bar a cura del ristorante enoteca Il Pozzo. Un giro non solo di Jazz proseguirà giovedì 4 luglio con il JBT Trio che, salendo sul palco per la terza serata, riporterà il repertorio su binari più classici e dedicherà il concerto alla riproposizione di standard degli anni ‘50 e ‘60. Un trio composto da musicisti molto giovani: Jacopo Moschetto al pianoforte, Tommaso Guidetti al contrabbasso, Benedetta Positano alla batteria.

Iniziative a ingresso libero.