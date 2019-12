School of rock, il musical con Lillo al teatro Valli

REGGIO EMILIA – Nei panni del celebre chitarrista irriverente Dewey Finn (ruolo che fu di Jack Black), Lillo, alias Pasquale Petrolo (per questa occasione senza il compagno Greg). Ad accompagnarlo un cast di 25 performer e tre band dal vivo, con 14 protagonisti under 14, selezionati tra i 90 allievi dell’Accademia Sistina. Il musical andrà in scena venerdì alle 20.30, sabato alle 15,30 (fuori abbonamento) e 20,30, domenica alle 20,30 al Teatro Valli.

La trama parla di Dewey Finn, un musicista che viene cacciato dalla sua band perché troppo scalmanato, e, disperato per la mancanza di soldi, si spaccia per il nuovo supplente di una prestigiosa scuola. Non sapendo ovviamente nulla di materie che non riguardino la musica, devia immediatamente le proprie lezioni in quella direzione, accorgendosi ben presto dell’enorme talento della propria classe.

Con questa formerà una band e si iscriverà ad una imminente battaglia tra band. Ma riuscirà a farlo di nascosto dalla preside e dai genitori? Il musical ha debuttato il 6 dicembre 2015 a Broadway al Winter Garden Theatre, con la regia di Laurence Connor e coreografie di JoAnn M. Hunter, con Alex Brightman e Sierra Boggess nei panni rispettivamente di Dewey Finn e Rosalie Mullins.