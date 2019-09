Santa Madera: sangue, sudore, terra e una ruota da circo

REGGIO EMILIA – Sabato 28 settembre (ore 22.00) e domenica 29 settembre (ore 20.30), alla Fonderia Aterballetto, sempre per il festival Aperto, è la volta della Compagnia MPTA in Santa Madera, in spagnolo legno sacro, che richiama un rito con origine nei popoli indigeni dell’America del sud, che durante feste popolari e cerimonie spirituali, utilizzano il legno sacro per allontanare spiriti malvagi e celebrare i legami fraterni delle loro comunità.

Juan Ignacio Tula e Stefan Kinsman, dopo Somnium del 2015, continuano a esplorare la singolarità del trio che essi stessi formano con la Roue Cyr, una grande ruota di metallo, in una dimensione lirica stupefacente. Accompagnati dall’attento sguardo di Mathurin Bolze, straordinario maestro delle arti circensi.