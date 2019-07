Roteglia: oggi iniziano i Giochi d’Estate

ROTEGLIA DI CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Rio de Janeiro, Miami, Los Angeles, Dubai e Roteglia: inizia questa sera la festa più colorata della sensazionale estate reggiana. L’orgogliosa cittadina del distretto ceramico non ha rivali in materia, il divertimento è assicurato e, come al solito, sono attese migliaia di persone per quella che è stata definita il Carnevale di Rio della Ceramic Land. Ecco le date e gli eventi, una ad una.

Venerdì 12 luglio – Apertura dei bar, degli stand e del ristorante con la celeberrima sfilata delle squadre che prenderanno parte ai giochi senza frontiere, punto centrale della festa. Musica e pista aperta fino a notte inoltrata.

Sabato 13 luglio – Disco Roteglia si scatena: oltre ai giochi e ai punti ristoro la serata sarà allietata dallo spettacolo di Dj Domenico Baldoni e Gio Manfredi.

Domenica 14 luglio – Omaggio ai colossi della musica: tutti in piedi per il grande concerto dei Queen Mania.

Lunedì 15 luglio – Risate e comicità con Antonio Guidetti

Martedì 16 luglio – Sul palco la grande orchestra del maestro Codeluppi: musica e risate con l’inarrestabile Ponch Band e col TestaQuadraRock, genere nato e sviluppatosi in Via Dietro il Rio a Roteglia.

Mercoledì 17 luglio – Altro grande classico: l’intramontabile Dj Lucio infiammerà la pista con la serata Discoinferno.

Giovedì 18 luglio – Vai col liscio, una serata speciale con Pietro Galassi

Venerdì 19 luglio – Dj Set Marvin&Andrea Prezioso per il party stellare “Roteglianza”.

Sabato 20 luglio – Si aspetta l’alba con la Notte Bianca di Roteglia. Nomi illustri: sul palco Vj Fabio catti e Rivaz.

Domenica 21 – Oltre alla premiazione delle squadre si esibirà la band Time Out, tributo agli 883.